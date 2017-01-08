Termal Tesislere İnsanlar Neden Gelmeli?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, kişilerin termal tesisleri neden tercih etmeleri gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Köse, "Termaller ve kaplıcalara insanlar hasta olmamak için gelmeli. Hasta olduktan sonra değil. Genelde hasta olduktan sonra geliyorlar. Düzenli bir şekilde 9-10 yaşından sonra her uygulamaya değil ama yaşa göre uygulamalara doktor kontrolünde düzenli olarak başlamaları ömürleri boyunca hasta olmalarına engel olacak çok ciddi bir tedbirdir. Bağışıklık sistemlerini güçlü kılarlar. Ama maalesef genelde insanlar termal tesislere hasta olduktan sonra geliyorlar. Böyle bir algı var. Bel ve boyun ağrıları, omurilik eğrileri, romatizmal hastalıklar, fiziksel sıkıntılar, kaza sonrası durumlar gibi aslında hasta olmadan önce gelinmesi gerekli" diyerek birçok faydanın termal merkezlerde bulunabileceğini belirtti.