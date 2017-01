Termal Tesislerde Sömestir Tatilinde Yoğunluk Bekleniyor

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova, Balıkesir ve Kütahya'daki tesislerde sömestir tatilinde yoğunluk bekleniyor.



Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal, Balıkesir'in Edremit ve Sındırgı, Kütahya'nın Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal tesislerde, hızlanan rezervasyonlar nedeniyle sömestir hareketliliği yaşanıyor.



Tatil döneminde Yalova ve Kütahya'daki termal tesislerde yüzde 100, Balıkesir'de ise yüzde 90 doluluk oranının yakalanacağı öngörülüyor.



Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilcilerin her zaman olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de ilçeye ilgi göstermesinin beklendiğini söyledi.



Atik, ilçedeki termal tesislerin yılbaşında tam kapasite çalıştığını, şimdi de yarıyıl tatiline yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:



"İlçedeki tüm otel, motel, pansiyon ve apartların şimdiden yüzde 50'si doldu. Tatil döneminde ise ilçedeki tüm tesislerin dolmasını bekliyoruz. Bunu yapılan rezervasyonlardan da görmek mümkün. Yurt dışından gelen turistler de var. Yapılan rezervasyonlardan anlaşılacağı üzere Arap ve Ruslar çoğunlukta. 5 bin yatak kapasitemiz var. Bunun da bu tatilde çok rahatlıkla dolacağını umut ediyoruz."



"Otel telefonları birbiri ardına çalmaya başladı"



Edremit Belediyesi kuruluşlarından olan Ed-Bel Ltd. Şti. Genel Müdürü İbrahim Yakın da yarıyıl tatiline sayılı günler kala rezervasyonların arttığını söyledi.





Yakın, belediyeye ait turistik işletmelerde doluluk oranlarının şu anda yüzde 35-40'larda olduğunu, tatil döneminde ise bu oranın yüzde 70'lere ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Belediyemize ait Güre'de 325 yataklı termal özellikli bir otelimiz bulunuyor. Otel telefonları rezervasyonlar için birbiri ardına çalmaya başladı bugünlerde." diye konuştu.



Tesislerindeki termal kaynakların bölgenin en eskisi olduğunu ve tarih boyunca kullanıldığını anlatan Yakın, şöyle devam etti:



"Termal su biyolojik hücre yıpranmasını ve yaşlanma hızını yavaşlatarak yediden yetmişe herkese daha sağlıklı bir yaşam sunmaktadır. Güre'deki sıcak mineralli sular yüzyıllardır var. İda'nın (Kazdağları) mitolojik tarihinde güzellik tanrıçası Afrodit'in cüzam hastalığına yakalandıktan sonra eski güzelliğine tekrar bu kaplıcalarda kavuştuğu söylenir. Güre aynı zamanda bir sahil beldesi denizi güneşi temiz ve yüksek oksijenli havası ve termal suyu ile dinlenme ve tatil cenneti. Buradaki belediye otelimiz her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Yarıyıl tatilini Edremit Körfezi'nde geçirmek isteyenler şimdiden rezervasyonlarını yaptırıyor."



Sındırgı Eman Termal Otel işletme müdiresi Servin Dursun da yarıyıl tatili rezervasyonlarının başladığını belirtti.



Dursun, doluluk oranının şu anda yüzde 40 civarında olduğunu ancak tatil yaklaştıkça odaların dolmasını beklediklerini ifade ederek, "Gidişata bakıldığında yüzde 90 civarı doluluk olacak diye tahmin ediyorum. Ayrıca termal tesisler ailece yapılacak tatiller için çok uygun." ifadelerini kullandı.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da ilçelerinde 3 büyük termal tesis olduğunu, bunların toplam 500 yatak kapasitesi bulunduğunu belirterek, "Biz bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İnşaat halinde tesisler var. Hedefimiz termal anlamda bin 500 yatak kapasitesine ulaşmak." dedi.



Emet'teki otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı



Kütahya'da da 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez ile Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal otellerin de sömestir tatilinde dolması bekleniyor.



Simav'da, belediye meclisi kararıyla termal tesislerde fiyat indirimine gidilirken, Emet'teki otellerde şimdiden doluluğun yüksek orana ulaştığı kaydediliyor.



Kent merkezi ve Tavşanlı'daki otellerde de rezervasyonlar sürüyor.



İl genelindeki otel oda fiyatları, gecelik 50-250 lira arasında değişiyor.



Yoncalı Termal Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Gülümser Hatun Termal Otel işletme müdürü Hakan Ayık da sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirtti.



Ayık, "Yoncalı'daki kaplıca sularında mineral oranının yüksek olmasından dolayı sağlık için büyük faydaları var. Otelimiz, diğer kaplıca merkezlerine göre hem şifa arayanlar hem de tatil yapmak isteyenler için iyi bir tercih olabiliyor." ifadelerini kullandı.