Termal Su ile Tedavi Nasıl Olur?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, termal su ile tedavi nasıl olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Termal su tedavisini ve etkilerini anlatan Köse, "Termal su, banyo terapi dediğimiz sıcak termo mineral suyun içine girildiğinde sıcaklık sayesinde gözeneklerin açılması ve gözeneklerden içeri alınan mineral suyun hücreler tarafından alınarak vücudun beslenmesi, canlanması, parlaklık vermesiyle daha dinç olunması, bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle dışarıdan gelebilecek hastalıklardan korunma olayıdır" dedi.