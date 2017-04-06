Terim ve Emre Mor Galatasaray'a Geliyor!

Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan iddialı bir açıklama yaparak; "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.



Karan, Tudor için de "Tudor Karabükspor'dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray'a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.