Terim'in Kütahyalı'ya Açtığı Tazminat Davası

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Twitter'da paylaştığı yazı ve bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e 10 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmedildi.



İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı Fatih Terim ve davalı Rasim Ozan Kütahyalı ile Beyaz TV yetkilisi katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Kütahyalı'nın avukatının mazeret gönderdiği tutanağa geçirildi.



Mahkeme heyeti, davacı Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in, davalı avukatının mazeretinin "davayı uzatma amaçlı" olduğunu belirterek reddedilmesi talebini kabul etti ve dilekçeyi işleme koymadı.



Beyanı sorulan davacı avukatı Epözdemir, müvekkili Terim'in, davalı Kütahyalı'nın eylemleri nedeniyle ağır manevi zarara uğradığını ve toplum nezdinde itibarının tartışılır hale geldiğini savunarak, "Davalı hakkında ceza yargılaması sonuçlanmış ve mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Tekzip talebimiz de kabul edilmiştir. Ayrıca RTÜK nezdindeki şikayetimiz de kabul edilmiştir. Manevi tazminat da özel hukuk alanında bir ceza türü olarak Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilsin." dedi.



Davalılardan Beyaz TV'nin avukatı İlteriş Emiroğlu ise davanın reddini talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Twitter hesabında paylaştığı yazı ve ifadeler nedeniyle 5 bin lira manevi tazminatı, suç tarihi olan 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı Fatih Terim'e ödemesine hükmetti.



Derin Futbol programında kullandığı ifadeler nedeniyle Kütahyalı ve programın yayınlandığı Beyaz TV'nin ayrıca Terim'e, suç tarihi olan 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin liralık manevi tazminatı ödemesini de kararlaştıran mahkeme, fazlaya ilişkin talepleri reddetti.



Fatih Terim'in avukatı Epözdemir, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'nin, 20 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep etmişti.