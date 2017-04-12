Terim Bruma'yı Milli Takıma Çağıracak!

Türkiye Sportif Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da çalıştığı dönemde transfer ettiği Bruma'yı Türkiye Milli Takımı'na kazandırmak için nabız yokluyor.



Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre; Portekiz Milli Takımı'nda henüz A Takım seviyesinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcuyla görüşen Fatih Terim, Türkiye formasını giymesi için Bruma'ya teklif yaptı.



Deneyimli teknik adamın bu fikrini hayata geçirmek için federasyonu da bilgilendirdiği öne sürülürken, Bruma'nın Türk vatandaşlığına başvurabilirmesi için önünde iki sene var. 2013 yazında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olan Portekizli futbolcunun, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilmesi için prosedürlere göre Türkiye'de beş sezon geçirmesi gerekiyor. Bruma, 2015/2016 sezonunda La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık oynadı.



Portekiz formasını ilk olarak 16 Yaş Altı seviyesinde sırtına geçiren Bruma, bugüne kadar 75 kez alt yaş kategorilerinde Portekiz Milli Takımı'nda oynadı.







(Eurosport)