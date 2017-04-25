Terhisine 2 Gün Kala Şehit Oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatani görevini yapan Batman'ın Sason ilçesi nüfusuna kayıtlı er İbrahim Dil, terhisine 2 gün kala kalp krizi geçirerek şehit oldu. Edinilen bilgilere göre, Tatvan'da vatani görevini er İbrahim Dil, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dil, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Dil'in naaşı, helikopterle getirildiği Sason'un Sarıyayla köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



(Sayım Özmen /İHA)