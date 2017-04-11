Terhisinden 2.5 Ay Sonra Ölen Mühendis İçin 'Vazife Malullüğü' Başvurusuna Ret

KASTAMONU'da, kısa dönem askerliğini yaparken hastalanınca tedavi altına alınan ve terhisinden 2.5 ay sonra aynı hastalıktan ölen Makine Mühendisi 27 yaşındaki Ahmet Ciğerci için yapılan vazife malullüğü başvurusu, hastalığının vazife nedeniyle oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Pakize Urgün Ciğerci, eşinin hastalandıktan sonra birliğine dönmediğini ve hastanedeyken askerlik süresi dolunca terhis olduğunu belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kararına tepki gösterdi.



Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi'nde oturan Ahmet Ciğerci, eşi ilk bebeklerine hamileyken 5 aralık 2015 tarihinde kısa dönem er olarak vatani görevini yapmak için Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı'na teslim oldu. Piyade Er olarak askerliğini yapan Ahmet Ciğerci, 23 Şubat 2016'da eşinin doğum yapması üzerine bebeğini görmek için izin aldı. Ahmet Ciğerci, izinde çarpıntı ve nefes darlığı şikayeti ile ailesi tarafından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 Mart'ta buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ciğerci'ye, 'hipereozinofilik sendrom' ve 'mitral kapak yetmezliği' tanısı konuldu. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ahmet Ciğerci, 10 Haziran 2016'da tedavi altındayken, askerlik süresinin dolması üzerine terhis edildi. Ahmet Ciğerci, yaklaşık 2.5 ay sonra 22 Ağustos 2016 tarihinde de vefat etti.



SGK'DAN VAZİFE MALULLÜĞÜNE RET



Pakize Ürgün Ciğerci, eşinin askerdeyken hastalanarak hayatını kaybettiği gerekçesiyle SGK'ya vazife malullüğü maaşı bağlanması için başvuruda bulundu. Ancak SGK, başvuruyu kabul etmedi. SGK'dan Pakize Ürgün Ciğerci'ye gönderilen yazıda, Ahmet Ciğerci'nin vatani görevini yaparken rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği GATA'da yapılan tedavileri sonrası verilen 21 günlük hava değişimi bitimi birliğine katılıp, askerlik süresini tamamladığı ve terhis edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Terhis edildikten yaklaşık 2 ay sonra tekrar sevk edildiği GATA'da 4 Ağustos 2016'da 'askerliğe elverişli değildir' daporu düzenlenmiş, 22 Ağustos 2016'da da vefat etmiştir. Ahmet Ciğerci'nin söz konusu raporu sağlık kurulunca incelenerek, hastalığının vazifesinin neden ve etkisiyle meydana gelmediğine karar verildiğinden, hakkında 5434 sayılı kanunun vazife malulüğü hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır."



'SGK BİZİMLE DALGA GEÇER GİBİ CEVAP VERDİ'



Eşinin ölümünden sonra Uygar Alp adını verdiği oğlunu kayınpederinin desteği ile büyütmeye çalışan Pakize Ürgün Ciğerci, eşinin askerden önce bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi. Eşinin askerdeyken hastalığa yakalandığını ileri süren Pakize Ürgün Ciğerci, şöyle konuştu:



"İzine geldiğinde bütün tırnakları kararmıştı. Askerde doktora gitmiş, ancak ilgilenmemişler. İzine geldiğinde hastaneye götürünce hemen Ankara'ya sevk ettiler. GATA'da tedavi altındayken süresi dolunca terhis ettiler. 2.5 ay sonra da vefat etti GATA'da. SGK'dan bizimle dalga geçer gibi bir cevap geldi. Eşimin 21 günlük hava değişimi sonrası birliğine gidip askerliğini tamamladığını, vazife malulü maaşı bağlayamayacaklarını söylüyorlar. Eşim tedavisi boyunca hiç bir zaman birliğine dönmeyip GATA'da tedavisi devam ederken vefat etmiştir. 1 yaşında çocuğumuz var. SGK'nın almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmesini ve bize malullük maaşını bağlamasını istiyorum."



BABA: YARGIYA TAŞIYACAĞIZ



Ahmet Ciğerci'nin babası Turan Ciğerci de karara çok üzüldüklerini kaydederek, "Oğlum askerdeyken hastalanmış. Tabii bundan bizim hiç bir bilgimiz yoktu. Geldiğinde fark ettik. GATA'ya yatırdıktan sonra moral olsun diye hava değişimi verildi. 21 gün hava değişimi ardından tekrar hastaneye yattı. Bunun belgeleri var. Biz bunu yargıya taşıyacağız. SGK'nın kararına itiraz edeceğiz" dedi.



- Kastamonu