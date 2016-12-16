Tereddüt Filmi Vizyona Girdi! Tereddüt Filmi Fragmanı Yayınlandı

Tereddüt filmi bugün vizyona girdi. Tereddüt filmi ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ile Okan Yalabık'ın oynadığı 'Tereddüt' izleyici ile buluşacak. Hayatları kesişen iki kadının hikayesini ele alan dram türündeki film özetle şöyle: 'Şehnaz, 30'larının başında, bir sahil kasabasında mecburi hizmete başlamış bir psikiyatrdır. Başarılı kocası Cem ile kusursuz bir evlilik sürdüren Şehnaz, her hafta sonu İstanbul'daki evine gidip gelir. 16 yaşındayken zorla evlendirilerek aynı kasabaya getirilmiş olan Elmas'ın hayatı ise bunaltıcı sorumluluklarla geçmektedir. Yolları kesişen Şehnaz ve Elmas'ın hayatlarındaki aynı sorunlarla yüzleşmeleri, yaşamda yeni bir kapıyı aralamalarını sağlayacaktır.'

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Tereddüt filmi başrol oyuncularından Funda Eryiğit kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 Hollanda doğumludur. Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştur. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil olmuştur.

ECEM UZUN KİMDİR?

Tereddüt filmi başrol oyuncularından Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun, 17 Haziran 1992 İstanbul doğumludur. Oyunculuğa ilk adımını Ülker reklamında atmıştır. Daha sonra birçok dizide rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ecem Uzun, sırasıyla Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi dizilerde önemli roller almıştır. Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde rol almıştır. 2016 yılında Reha Erdem'in Koca Dünya adlı filminde ve Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filminde rol almıştır.