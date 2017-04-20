Tercih Fuarında Nişantaşı Üniversitesi Standına Yoğun İlgi

Tercih fuarında Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi

Mersin'de 30 üniversitenin katıldığı Eket Üniversite Tercih Fuarı açıldı

Fuarda stant açan Nişantaşı Üniversitesi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, görevliler tercih yapmaya hazırlanan öğrencilere üniversiteleri hakkında bilgiler verdi



MERSİN - Mersin'de 30 üniversitesinin katıldığı Eket Üniversite Tercih Fuarı açıldı. Fuarda stant açan Nişantaşı Üniversitesi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, görevliler tercih yapmaya hazırlanan öğrencilere üniversiteleri hakkında bilgiler verdi.

Eket Fuarcılık tarafından Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 30 üniversite katılırken, yüzlerce öğrenci üniversitelerin bölümleri hakkında bilgi sahibi oldu. Nişantaşı Üniversitesi'de fuarda stant açarak, üniversitelerini tanıttı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta görevliler, öğrencilere üniversite bölümleri hakkında detaylı bilgi verdi. Fuarda ayrıca gazeteci yazar Sait Gürsoy'da tercih yapacak öğrencilere seminer verdi. Öğrencilere ve rehber öğretmenlerine 'doğru tercih ve kariyer planlaması' hakkında seminer veren Gürsoy, "Mersinli öğrencilerin farkındalığı ve kariyer hedefi yüksek. Titiz meslek seçimleri yapmaları gerektiğinin farkındalar. LYS'ye sıkı hazırlanmaları gerekiyor. YGS ile tercih yapacakların ise iki yıllık bölümleri doğru analiz etmeleri, yetenek sınavına gireceklerin ise hazırlıklarını en iyi şekilde yaparak, zamanında sınava hazır olmalılar" dedi.

"İyi İngilizce öğrenme fırsatı sunuyoruz"

Fuarda özellikle İngilizce dil eğitimine önem veren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi'nin Londra Dil Uygulama Merkezi ve Dublin Dil Uygulama Merkezi ile ilgili sorularını yönelttiler. Üniversite olarak öğrencilerine Londra ve Dublin imkanlarıyla 'iyi ingilizce' öğrenme fırsatı sunduklarını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, "Londra Dil Uygulama Merkezimizde ilk grup öğrencilerimiz dil eğitimlerini sürdürmekteler. Önümüzdeki aylarda diğer grup öğrencilerimiz Londra'ya gitmeye başlayacaklar. Yaz aylarında da Dublin'deki Dil Uygulama Merkezimize öğrenci gruplarımız gidecekler. Yabancı dil anavatanında öğrenilir sloganıyla öğrencilerimize 'iyi ingilizce' imkanı sunmamız eğitimde önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü lise eğitimde öğrenilen İngilizce iş hayatında yetmiyor. Bunu üst seviye çıkarmak gerekiyor. Öğrenciler de bunun farkında. O yüzden de bu bölüme öğrencilerimiz yoğun ilgi duyuyor" dedi.

"Öğrenciler için birçok alternatif bölümümüz var"

LYS'ye hazırlanan öğrencilerin bölümler hakkında detaylı bilgi edindiklerini ve gelecekteki kariyerleri için hangi fırsatların avantajlı olduğunu araştırdıklarını söyleyen Karataş, "Kariyer başarısının sırrı doğru meslek seçiminden geçiyor. Doğru meslek seçmezseniz kariyerinizde de başarılı olamıyorsunuz. Yanlış meslek seçimleri kişileri mutsuz bireyler yapabiliyor ve mesleklerinde başarısız kılıyor. Böyle bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına işin başında doğru meslek seçimi yapılmalıdır. Öğrencilerin en çok sorduğu bölümler psikoloji, gastronomi ve mutfak sanatları ile mimarlık. Bu alanlara çok yönelim var. Onun dışında da sağlık meslek yüksekokulu bölümlerine yoğun ilgi var. Çünkü sağlık alanındaki bölümler 2 yıllık olsun veya 4 yıllık olsun iş bulma imkanı ülkemizde oldukça yüksek. Sağlık seçmeyenler, dil veya sosyal bölüm seçmek isteyen öğrenciler için de alternatif birçok bölümümüz var. Sadece bir bölüm okumak yetmeyebilir. Çift anadal, yandal, yüksek lisans gibi fırsatları değerlendirmek gerekir" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde YÖK denkliğini alan ve Türkiye'den ilk defa öğrencilerin tercih edeceği Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'de Mersin'de bölüm tanıtımlarını yaptı. Sağlık bölümleri direktörü öğretim görevlisi Gökçe Ünal, diş hekimliği, psikoloji, Türkçe öğretmenliği gibi bölümlerine yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi. Sağlık bölümlerinin yanı sıra sağlık programlarına da yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan Ünal, "Fizyoterapi ve rehabiltasyon, beslenme ve diyetetik, odyometri, tıbbi görüntüleme teknikleri gibi alanlara ilgi yoğun. Sağlık bölümlerini meslek edinmek isteyenler, kariyerlerinde istikrar bekleyenlerdir. Sağlık sektöründe iş bulmak daha kolaydır. Sağlık sektöründeki meslek seçiminde kendilerine uygun, severek yapabilecekleri bölümü seçmelidirler. Bu alanlar bu sebeple de öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmektedir" ifadelerini kullandı.