Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Teraryum nedir? Teraryumun tarihçesi, kullanılan bitkiler nelerdir? Teraryum yapımı ve bakımı. Atölyede kullanılan tüm malzemeler katılım bedeline dahildir. Atölye sonunda her katılımcı yaptığı teraryuma sahip olacaktır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Teraryum



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır