Teraryum

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Teraryum

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Teraryum nedir? Teraryumun tarihçesi, kullanılan bitkiler nelerdir? Teraryum yapımı ve bakımı. Atölyede kullanılan tüm malzemeler katılım bedeline dahildir. Atölye sonunda her katılımcı yaptığı teraryuma sahip olacaktır.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Teraryum

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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İzmir, Konak, Hayır