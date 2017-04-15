Teraryum
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Teraryum nedir? Teraryumun tarihçesi, kullanılan bitkiler nelerdir? Teraryum yapımı ve bakımı. Atölyede kullanılan tüm malzemeler katılım bedeline dahildir. Atölye sonunda her katılımcı yaptığı teraryuma sahip olacaktır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Teraryum
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io