Tepeköy Mahallesi'ndeki Yurdun İnşaatı Tamamlandı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan Tepeköy Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatı tamamlandı.



Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdunda engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor. 150 öğrenci kapasiteli yurdun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğu öğrenildi. - KOCAELİ