Tepeköy Mahallesi'ndeki Yurdun İnşaatı Tamamlandı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Tepeköy Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu inşaatı tamamlandı.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan Tepeköy Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatı tamamlandı.
Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdunda engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor. 150 öğrenci kapasiteli yurdun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğu öğrenildi. - KOCAELİ