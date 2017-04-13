Tepeden Aşağı Atladı

Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesinde tepelik alandan kendini boşluğa bırakan genç kadın yaralandı.



Olay Kalıcı konutlar Yeşiltepe Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre genç kadın tepeden kendini bir anda boşluğa bıraktı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri acı içerisinde yerde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 22 yaşındaki A.Y.'nin neden intihar etmek istediği ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor. - DÜZCE