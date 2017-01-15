Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" adlı oyun yoğun ilgi gördü.
Eskişehir Sanat Tiyatrosu ve Tepebaşı Belediyesi ortaklığı ile düzenlene etkinlikte, Nazım Hikmet'in "Benerce Kendini Niçin Öldürdü?" adlı romanından sahneye uyarlanan oyun sergilendi. Latif Tiftikçi'nin tek kişilik gösterisinde salonu dolduran izleyiciler, devrimci bir genç olan Hintli Benerci'nin yaşamından sahneler izlediler. Hindistan'ın gerçek bağımsızlığı ve kurtuluşu için mücadele veren ve bu yüzden Britanya polisi tarafından tutuklanan Benerce'nin anlatıldığı oyunu uyarlayan ve yöneten Erkal Umut. Işık ve efekt yönetimini ise Dilara Acer yaptı. - ESKİŞEHİR
Tepebaşında 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' Oyununa Yoğun İlgi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" adlı oyun yoğun ilgi gördü.
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