Tepebaşı Zabıtası Denetimlerini Sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığına yönelik denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor.



Tepebaşı'nda hizmet veren kahvehaneler, internet kafeler, tütün mamulleri satan işletmeler ve kafelerden oluşan 254 işyeri, hizmet ve sağlık standartları çerçevesinde denetlendi. İşletmelerde öncelikle ruhsat kontrol ediliyor. Ruhsatı bulunmayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılarak, sorunun devamında ise gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Zabıta ekiplerinin dikkate aldığı diğer önemli konu ise hijyen. Gerek işyerinin gerekse çalışanların temizlik konusunda yeterli olup olmadığı titizlikle değerlendiriliyor. Ayrıca bu konularda gerekli eğitimlerin alınıp alınmadığı ise takip ediliyor. Tütün ürünleri satan ya da servis eden işletmelerde ise ruhsat ve hijyen



denetimlerinin yanı sıra nargile sunum belgesi ve TAPDK satış belgesinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimi tamamlanan 254 kahvehane, kafe, internet kafe ve tütün mamulleri satan işyerlerinin yanı sıra farklı hizmet dallarında faaliyet gösteren işletmeleri de düzenli olarak denetliyor. Özellikle halk sağlığı konusunda yürütülen bu faaliyetler, hizmet standartlarının uygunluğunu da



kapsıyor. Yetkiler yaptıkları açıklamada, "Tepebaşı Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bu denetimlerimiz rutin olarak devam edecek. işyeri sahiplerinin ruhsatlarının olması, kapalı alan yerlerde sigara içilmemesi levhalarının asılı olması ve temizlik hususunda da çok hassasız. Vatandaşlarımız, karşılaşılan olumsuz bir durumda şikayetlerini 444 44 26 numaralı telefona iletebilirler" dediler. - ESKİŞEHİR