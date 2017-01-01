Tepebaşı'nın Gençleri 2016'da Farkındalığın Sesi Oldu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sivil toplum ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2016 yılında önemli farkındalık ve duyarlılık çalışmaları gerçekleşti.



2012 yılından beri Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Hadi Bizi Gönülden Destekle" projesi ile hastanede yatarak ve ayakta tedavi gören çocuklara ve şehir merkezinden uzakta kalan dezavantajlı çocuklara moral ve motivasyon sağlamak, tedavi ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla gençler toplumun vicdanına seslendi. 2016'da proje kapsamında toplanan pijama, giysi, terlik, oyuncak, çorap, kırtasiye malzemesi ve kitap gibi çok sayıda yardım malzemesi, lösemi tedavisi gören, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine ulaştırıldı. Ayrıca gönüllü gençler tarafından gerçekleştirilen ücretli tiyatro gösterilerinden elde edilen gelir doğrudan çocukların ailelerine ulaştırıldı. Hanımeli Sokak'ta da anneler tarafından hazırlanan el ürünlerinin satışından elde edilen gelir, hastanede yatan çocukların temizlik ve bakım ihtiyaçları için kullanıldı. Kampanyalarda 2016 yılı bahar ve güz dönemlerinde Topluma Hizmet Uygulaması Dersi öğrencisi 40 genç ve 60 gönüllü genç, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde çalıştı.



Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri Eskişehir'de yer alan sivil toplum kuruluşlarının projelerine ve gelişimine destek vermekle birlikte gençlerin sivil oluşumlara dahil olmasını, kendilerini geliştirmelerini, belirli konularda farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçlayan çalışmalara da imza attı. - ESKİŞEHİR