Tepebaşı'nda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan sevgisini çocuklara yaşatabilmek için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına Adnan Menderes Anaokulu ile devam etti.



Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, uyguladığı proje ile ilköğretim okullarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili temel eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Eskişehir çapında 22 okulda 2 bin 500'den fazla öğrenciye ulaşıldı. Son olarak Adnan Menderes Anaokulu'nu ziyaret eden Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgilerden oluşan sunumlar yaptılar. Sunumlarda sokak hayvanları ile ilgili çocuklara beslenme, bakım, sahiplenme konuları anlatılırken evcil hayvanlar ile ilgili de bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR