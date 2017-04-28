Tepebaşı Fen İşleri Ekipleri Havaların Isınması ile Birlikte Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı'na bağlı mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.



Ağır geçen kış şartlarından sonra havaların ısınması ile birlikte bölgesinde çalışmalara ağırlık veren Fen İşleri ekipleri başta Şirintepe, Batıkent, Eğriöz, Uludere, Mutalıp ve Avlanmış mahallelerinde fiziki yapıyı iyileştiriyorlar. Şirintepe'de yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girecek olan yeni spor merkezinin çevre düzenlenmesi, Batıkent'te tretuvar, Eğriöz, Uludere ve Çukurhisar'da yeni yol açma çalışmaları yapılıyor. Ayrıca Mutalıp'ta faaliyete geçecek olan yeni araba pazarının bulunduğu alana mekanik malzeme serimi ve Avlamış'ta kaldırım, tretuvar, bordür ve kilit taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürüyor.



Tepebaşı'nın merkezindeki üst yapı işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mevsim koşulları el verdiğince kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR