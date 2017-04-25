Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı düzenlenen programla başladı.



Tepebaşı Belediyesi'nin üç büyük sanat etkinliğinden biri olan ve Özdilek Sanat Merkezi'nde dört gün boyunca sürecek çalıştayda sanatçılar eserlerini tamamlayarak Eskişehirli sanatseverlerle buluşturacaklar.



Açılış programında konuşan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Numan Arslan, "Başarıyla devam eden bu Sanat Çalıştayı, halkımız tarafından sevilerek, diğer illerimizde ve yurt dışında yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu harekette ilk olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bir diğer gururumuz, Tepebaşı Belediyesi'nin sanata olan desteğini sürdürmesidir. Çalıştayımızda elde edilen eserleri Eskişehir'de açılması düşünülen çağdaş sanatlar müzesinde yer alacak olması en büyük dileğimizdir" dedi.



Çalıştaya katılan sanatçılar adına konuşmasını gerçekleştiren Adil Ocak, "Bilim ve sanat bir ulusun en önemli temel olanaklarından bir tanesi. Bilim ve sanatta, ileri düzeydeki ülkelerin nerelere geldiğini görüyoruz. 15. Yüzyılda büyük Rönesans yapıldı. Bunun sonucunda insanlar bugün Mars'a yerleşmeye düşünürken, biz hala yerimizde sayıyoruz. Ne yazık ki bilim ve sanattan uzaklaştıkça, ülkemizin ne halde olduğunu da görüyoruz. Okullardan bilimi yok etmeye, sanatı yok etmeye çalışıyorlar ama biz direniyoruz. Türkiye'nin çok önemli sanatçıları buraya geldiler. İnanıyorum ki Tepebaşı Belediyesi çok güzel bir sanat müzesine kavuşacaktır. Sanata verilen değer sadece Tepebaşı'nda değil, Eskişehir genelinde var, ben ne zaman Eskişehir'e gelsem bir sanat kentine geldiğimi düşünüyorum. Bir millet ki sanat ve sanatçılardan yoksun, o milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir, diyor Mustafa Kemal. Geldiğimiz noktayı unutmayalım dostlar, bizim her zaman sanata ve bilime ihtiyacımız var. Bizi buraya toplayan Tepebaşı Belediye başkanı Sayın Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti. - ESKİŞEHİR