Tepebaşı Belediyesi'nden "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" Öğrencilerine Teşekkür Plaketi

Tepebaşı Belediyesi'nin öğrencilere verdiği çevre eğitimlerine, destek olan Anadolu Üniversitesi'nin "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi" öğrencilerine teşekkür plaketleri verildi.



Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Selma Malkoç önderliğinde 6 öğrenci, 14 okuldan yaklaşık bin 500 öğrenciye eğitim vererek Tepebaşı Belediyesi'ne destek oldular. Hem ders faaliyetlerini yerine getiren hem de bu çerçevede çevre bilinci aşılama konusunda sosyal çalışmalarda rol alan öğrenciler, atık yağların geri kazanımı konusunda, Kumlubel, Şarhöyük, Ertuğrulgazi, Sütlüce, Yeşiltepe ve Çamlıca mahallelerindeki bilgilendirme çalışmalarıyla 36 bin 781 konuta ulaştı.



Tepebaşı Belediyesi encümen salonunda düzenlenen toplantıda, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç adına Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Yard. Doç. Dr. Selma Malkoç'a ve öğrencilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti. - ESKİŞEHİR