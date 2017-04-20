Tepebaşı Belediyesi'nden "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" Konulu Panel

Tepebaşı Belediyesi tarafından Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir panel düzenlendi.



1954 tarihinde kapanan ve etkileri günümüze kadar gelen "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" konulu panelinin açılış konuşmasını, Eğit-Der Şube Başkanı Emin Dağlı, moderatörlüğünü ise öğretmen-araştırmacı yazar İlyas Küçükcan yaptı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turan Akman Erkılıç, Eğitimci-Yazar İbrahim Gerede ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise panelistler arasında yer aldı.



Panele katılan konuşmacılar, Köy Enstitüsü modelini tüm yönleriyle anlatarak fikirlerini paylaştılar. Doç. Dr. Turan Akman Erkılınç "Literatürde Kent Enstitüleri" içerikli araştırmasının sonuçlarını paylaşırken, İbrahim Gerede ise "Kent Enstitülerinin Sosyal ve Siyasal Dayanakları" içerikli değerlendirmelerini sundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Tepebaşı Belediyesi'nin tüm faaliyetlerini içine alacak bir yapıda olan "Kent Enstitüsü" uygulamasını içeriğini anlattı.



Başkan Ataç ise, Tepebaşı Belediyesi'nin pek çok projesinin Köy Enstitüleri mantığı ile ilerlediğini, Köy Enstitüleri'nin tüm yönleri ile Anadolu aydınlanmasının önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Ataç, "Bu işin pratiği olmazsa teoride kalıyor. Ben Köy Enstitülerini bilmesem, bu mantıkla belediyecilik yapamazdım. O güzellikler bana ilham olmuştur. Zaten her yaptığım işi Köy Enstitüsü mantığıyla başlayıp yaptım" ifadelerini kullandı.



Panelden sonra Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Dereğin, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, Eğitim- Sen, Eğitim-İş üyeleri kuruluş yıl dönümü programına geçtiler. Gecede Eğitime Destek ödülleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR