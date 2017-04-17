Tepebaşı Belediyesi "Eko Şov" Konseri

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçileri tarafından kurulan "Eko Şov Ritim Grubu" Eskişehirli vatandaşlara konser verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar verdiği konserler ile adından sıkça bahsettiren ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu hafta sonu Eti Park'ta vatandaşlarla buluştu.



Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışma sırasında kullandıkları araç ve gereçleri enstrüman olarak kullanan grup, orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde verdiği konserde birçok şarkı seslendirildi.