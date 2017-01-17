Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Derneklerin Etkinliklerine Katıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 50'nci yıl galasına ve Sarıkavaklılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 2'nci geleneksel birlik ve dayanışma yemeğine katıldı.



Başkan Ataç, düzenlenen gecede, dernek yöneticileri ile uzun süre sohbet etme imkanı da buldu.



Dernek başkanları ise, düzenledikleri gecede, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Ataç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. - ESKİŞEHİR