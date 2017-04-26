Tepav Türkiye Enerji Güvenliği Konferansı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi, Tarım ve Enerji Bölüm Başkanı Balazs Gargya, Türkiye'nin enerji konusundaki kararlarının AB'nin politikalarına da etki ettiğini belirterek, "AB ile Türkiye'nin enerji politikaları birbirine çok yakın olmalı." dedi.



Gargya, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Ankara'da düzenlenen "AB Enerji Birliği Çerçevesinden Türkiye Enerji Güvenliği ve Yönetişim Risklerinin Değerlendirilmesi" konferansında yaptığı konuşmada, AB'nin dış kaynaklı enerjiye bağımlı bir birlik olduğunu belirterek, Türkiye'nin enerji konusundaki kararlarının, AB'nin politikalarına da etki ettiğini kaydetti. Bu nedenle AB ile Türkiye'nin enerji politikaları birbirine çok yakın olması gerektiğininin altını çizen Gargya, "AB ve Türkiye enerji alanında birlikte çalıştıklarında çok şey kazanabilir. Güney gaz koridorunu düşündüğümüz zaman bu tip projeler yeni ve orijinal enerji arzı sağlıyor. Hazar kaynakları Ortadoğu ve doğu Akdeniz kaynakları bunların başında geliyor." diye konuştu.



"TANAP bağlantıları güçlendirecek"



TANAP'ın aynı zamanda Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasına da katkıda bulunacağını kaydeden Gargya, "Türkiye yatırım bağlamında çok çekici bir piyasa. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için de aynı şey söz konusu. Enerji piyasalarının birbiriyle bağlantılandırılması ve entegrasyonu konusunda çok büyük çalışmalar yapılabilir. AB ve Türkiye arasında daha iyi doğalgaz bağlantıları hepimizin çıkarına olacaktır. Aynı şekilde Türkiye'nin doğusundaki ülkelerle de bu tür bağlantılar güçlendirilmeli. TANAP ile bu bağlantılar güçlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.



AB ile Türkiye elektrik sistemleri arasındaki bağlantıların ise doğalgaza göre daha iyi bir durumda olduğunu vurgulayan Gargya, doğalgaz enterkoneksiyon altyapısının da kurulmasıyla piyasaların entegrasyonu ve iş dünyası için yeni fırsatlar doğacağını sözlerine ekledi.