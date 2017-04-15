Teoman, Esmer Güzelle Dudak Dudağa Yakalandı; 'Arkadaşız' Dedi

Gece hayatına hızlı bir geri dönüş yapan Teoman önceki gece Asmalımescit'te esmer bir güzelle öpüşürken görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA ÖPÜŞÜRKEN SOBELENDİLER

Teoman, tek başına geldiği mekândan bir ara dışarıya çıktı ve yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. İlerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu. Sokak ortasında öpüşen ikili, flaşlar patlayınca şoke oldu.

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Esmer güzel içeri kaçarken, ardından "Gel hayatım gel" diye seslenen şarkıcı, "Çocuklar oldu mu şimdi?" diyerek gazetecilere sitem etti.

ÖPÜŞTÜĞÜ GÜZEL İÇİN "SADECE ARKADAŞIM" DEDİ

Sabaha karşı mekândan el ele çıkan ve aynı taksiye binen çiftten ünlü rock'çı, "Bayan sadece arkadaşım. Evine bırakacağım" açıklamasıyla şaşırttı.

ESMER GÜZEL MUHABİRLERE ÇIKIŞTI

Esmer güzelle uzun uzun öpüşen Teoman, muhabirlere, "Arkadaşlar, yanlış bir şey yazmayın" diye ricada bulundu.Çıkışta ünlü rock'çıya, "Teoman gel, bu taksiyle gideceğiz" diye seslenen esmer güzel, muhabirlere, "Şunu yüzüme patlatmayın. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diye çıkıştı.









