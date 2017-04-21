Teog Stresini Yogayla Attılar

26-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek TEOG sınavının stresini atmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileri sınav kaygısını azaltmak için yoga yaptı.



Yoga eğitmeni Halil Çuhadaroğlu gözetiminde Özel Emine Örnek Koleji öğrencileriyle yapılan faaliyet ile öğrencilerin sınav stresini azaltılması hedefleniyor. Açma germe hareketleriyle başlayan yoga vücut kaslarını gevşetici hareketlerle devam etti. Yüzlerce öğrencinin aynı anda yaptığı hareketlere öğretmenler de katıldı. Sınav kaygısının had safhada olduğunu söyleyen sınıf öğretmenleri, bu tür faaliyetler sayesinde öğrencilerin sınavlara daha rahat girdiğini dile getirdi.



Geçen sene TEOG öncesi yapılan yoga sınavının öğrencilere faydalı olduğunu belirten yoga eğitmeni Halil Çuhadaroğlu" öğrenciler TEOG sebebiyle çok yoğun bir baskı altındalar. Biz beraber yaptığımız yoga ile öğrencilerin kaslarını gevşetici hareketler yaptık. Bu tür egzersizler sadece sınav için değil, günlük hayatta bize çok kolaylık sağlayacaktır" dedi. - BURSA