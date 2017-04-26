Teog Sonrası 2 Aracın Çarptığı Öğrenci Ağır Yaralandı

Elazığ'da TEOG sınavından çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenci, 2 aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu'nda meydana geldi. Tevfik Yaramanoğlu İlkokulunda TEOG sınavından çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aleyna Pekdemir'e sürücüsü öğrenilemeyen 23 T 741 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pekdemir, arkadan gelen M.S. idaresindeki 44 LN 741 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Polis olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ