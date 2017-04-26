TEOG sonrası 2 aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı



ELAZIĞ - Elazığ'da TEOG sınavından çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenci, 2 aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu'nda meydana geldi. Tevfik Yaramanoğlu İlkokulunda TEOG sınavından çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aleyna Pekdemir'in koluna 23 T 741 plakalı otomobilin aynası çarptı. Çarpanın etkisiyle yola savrulan Pekdemir, arkadan gelen M. S. idaresindeki 44 LN 741 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kazada, ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

(CK-