Teog Sınavları Tamamlandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı maratonu sona erdi.



Merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavları tamamlandı. İki oturum olarak yapılan sınavlarda öğrenciler, ilk gün Türkçe ve matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi; ikinci gün ise Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil testlerini çözmek için ter döktü.



Yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı.



(İHA)