Teog Sınavından Çıkan Öğrencileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 6 Yaralı
BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde TEOG sınavından çıkan öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 öğretmen ile 4 öğrenci yaralandı.
BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde TEOG sınavından çıkan öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 öğretmen ile 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, Yenibaşak Yolu Oymapınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Solhan İlçe merkezinde sınav giren öğrencileri taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Harun Orman, öğretmen Turan Bac ile 4 öğrenci yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Bingöl