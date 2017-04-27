TEOG sınavından çıkan kızını kiraladığı vosvosla şehir turu attırdı



KARAMAN - Karaman'da bir baba TEOG sınavından çıkan kızını kiraladığı vosvosla şehir turu attırdı.

Karaman'da Öğretim Görevlisi olan Fethullah Baldır, İstiklal Ortaokulu'nda TEOG sınavına giren kızı Zeynep Dilay için sınav çıkışı ilginç bir sürpriz hazırladı. Baba Baldır, kızının binip şehir turu atmak için hayalini kurduğu üstü açık vosvos arabayı şoförüyle birlikte kiraladı. Arabanın üzerine de "Güzel Yarınlara" yazısı yazdıran baba, arkadaşları ile birlikte sınavdan çıkan kızı Zeynep Dilay Baldır'a sürpriz yaptı. Sınav çıkışında babasının sürprizi karşısında önce şaşıran ardından da çok sevinen Zeynep Dilay Baldır, sınav stresini arkadaşlarıyla birlikte şehir turu atarak attı.

Kendisi de bir eğitimci olan baba Fethullah Baldır, yapılan TEOG sınavının çocukların 8 yıllık eğitim hayatının sonunda gelecekteki eğitim hayatları için önemli bir basamak olduğunu söyledi. Bu sınava tüm öğrenciler gibi kızının da çok çalışarak büyük emek harcadığını ifade eden baba Baldır, kızının aklında sınav stresi yerine böyle bir hatırası kalması düşüncesiyle bir sürpriz yaptığını söyledi.

Babasının yaptığı bu sürprizden haberinin olmadığını söyleyen Zeynep Dilay Baldır ise, "Benim büyük bir hayalimdi böyle bir arabaya binerek dolaşmak. Görünce çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum" dedi.

(MD-AH-