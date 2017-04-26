Teog Sınavında Öğrenciler İçerde, Aileler İse Dışarıda Ter Döktü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına katılan binlerce 8'inci sınıf öğrencisini aileleri yalnız bırakmadı.



Türkiye genelinde bugün 1'nci oturumu yapılan TEOG sınavı, Eskişehir'de de heycan içinde gerçekleşiyor. Bu oturumda Tükrçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girecek olan öğrenciler, saat 09.00'da başlayan sınavları için erkenden okullarına geldi. Saat 12.00'a kadar sürecek olan sınavlar için öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri ise dışarda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.



TEOG sınavının ikinci oturumu ise yarın Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarıyla devam edecek. - ESKİŞEHİR