Teog Sınavına Girecek Öğrencilere Ziyaret

Gümüşhacıköy Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.



Balkanlıoğlu ilçe genelinde bulunan Ülkü, Mehmetpaşa ve İmamhatip Ortaokullarını ziyaret ederek 26 – 27 Nisan tarihlerinde TEOG sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi.



Balkanlıoğlu burada yaptığı konuşmada, öğrenciler için büyük bir önem taşıyan TEOG sınavının ilçede her zaman olduğu gibi, huzur ve sükun içerisinde tamamlanacağına ve öğrencilerin bu sınavı en güzel şekilde başaracaklarına inandıklarını söyledi.



Öğrencilerin uzun bir maratondan sonra TEOG sınavında ter dökeceklerini belirten Balkanlıoğlu, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Sınava girecek tüm öğrencilerimiz öncelikle kendinize inanın ve güvenin. Bilgi donanımınızın başarmak için yeterli olduğunun farkında olun ve potansiyelinizi sınavlara yansıtın. Göreceksiniz ki başarı kendiliğinden gelecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.