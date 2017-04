Teog Sınavına Girecek Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

Karamanlı Milli Eğitim Müdürlüğü, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek 90 öğrenci için kahvaltı verdi.



Halk Bankası Karamanlı Şubesinin katkılarıyla ilçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçe Jandarma Garnizon Komutanı Tarran Güney, ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, Halk Bankası Karamanlı Şubesi Müdürü Ali Çelik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, her yıl olduğu gibi Karamanlı'nın TEOG sınavında Burdur genelinde birinci geleceğinden emin olduğunu söyledi.



Karamanlı'nın Burdur genelinde her zaman başarılı olduğunu vurgulayan Selimoğlu, "Karamanlı'nın ve diğer ilçelerin başarısı pek basına yansımıyor. Ama bizler bunu biliyoruz. Geçmiş sınavlardaki başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum." dedi.



Selimoğlu, öğrencilerin heyecana kapılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Eğitim ve öğretim yönünden baktığımızda her şey öğrenmek değil, eğitilmek de önemlidir. Bana göre her şey ders çalışmak değildir. Sizlerin bir topluma, ortama katıldığınızda kendinizi ifade edebilmeniz, konuşabilmeniz lazım. Çok fazla sıkılgan olmamanız lazım. Oturmanız, kalkmanız, konuşmanız ve duruşunuzla örnek olmanız lazım."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, bu tür moral ve motivasyon toplantılarını, her yıl ve her sınav öncesinde düzenlediklerini anlattı.



Öğrencilere seslenen Oğuz, ülkenin çok kıymetli değerleri olduklarını belirterek, "Gelecekte bu ülkeye yön ve şekil verecek, söz sahibi olacak adaysınız. Her alanda bu ülkeye katkı sağlayacaksınız. Bizler de sizin ülkeye sağlayacağınız katkıları daha iyi noktaya getirmek için sizlerle bu toplantıları tertip ediyoruz." diye konuştu.



Sınav sonucunun hayatın sonu olmadığına işaret eden Oğuz, bu sınavların öğrenciler için sadece bir viraj ya da dönüm noktası olduğunu, öğrencilerin sınava girerken bunu düşünmeleri gerektiğini söyledi.



Kahvaltı sonunda Oğuz, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünden Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğüne atanan Muharrem Erkil'e başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.