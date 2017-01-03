TEOG Sınav Sonuçları Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?

2016 TEOG sonuçları açıklandı. TEOG sınav sonuçlarının ocak ayının 2. haftasında açıklanması bekleniyordu. Ancak MEB sürpriz bir açıklama yaparak TEOG sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını söyledi. TEOG sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. MEB, TEOG sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. TEOG sınav sonuçları açıklandığında haberimizdeki linke tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz. TEOG sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanı dorukta. TEOG 1. dönem sınavları 23 24 Kasım'da yapılmıştı. TEOG mazeret sınavlarının ardından TEOG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde bugün duyurulacak.23 24 Kasım'da yapılan sınavların ilk oturumunda Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılmıştı. 2. gün ise öğrenciler Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına girdi.

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TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG sınav sonuçları açıklandı mı? TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?sorularının cevapları haberimizde. TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi'ne işlenecektir. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi'nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yılsonu Başarı Puanı nedir?

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı nedir?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ortaokul 8'inci sınıflara uygulanan 23-24 Kasım'daki TEOG birinci dönem oturumlarına katılamayan ve geçerli nedeni olan öğrencilerin girdiği mazeret sınavları ise 17-18 Aralık'ta yapıldı. Peki, 1 ay daha geç yapılan mazeret sınavları ne zaman açıklanacak? Mazeret sınavları da dahil olmak üzere tüm TEOG sonuçları aynı anda MEB'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi.İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından 'Merve'nin babaannesi' ve Türkçe testindeki 'Unutmak' kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.





