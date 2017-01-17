Teog Şampiyonu Kara, Başkan Sekmen'i Ziyaret Etti

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencinin katıldığı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'ndan (TEOG) soruların tamamını doğru yanıtlayan Alperen Kara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.



Uzun bir maratonun ardından sınavda Türkiye birincileri arasına giren Kara'ya ziyaretinde ailesi ile birlikte Meclis Üyesi Bahattin Tekmanlı da eşlik etti. Başkan Sekmen, Kara ve ailesini kutlayarak önemli tavsiyelerde bulundu.



Başkan Sekmen, "Alperen yavrumuz bizleri onurlandırdı. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak önemli başarı elde etti. Artık hayat bundan sonra başlıyor. Alperen inşallah güzel bir orta öğretim eğitimi aldıktan sonra aynı başarıyı üniversite sınavında da gösterecek. Her ne olursa olsun çalışmayı bırakmayacağız. Milletimiz için, ülkemiz için, ümmetin geleceği için kendimize görev bilip, her zaman daha ileri hedeflere koşacağız. Alperen'in bu başarısında şüphesiz kendinin olduğu kadar öğretmenlerinin ve ailesinin de büyük fedakarlıkları var. İnşallah başarıları daim olur" diye konuştu.



Bu arada Başkan Sekmen, Kara'ya başarısından ötürü altın hediye etti. - ERZURUM