Teog Pastasını Yediler

DENİZLİ'de öğrenciler, üzerinde 'Yerim seni TEOG' yazılı pastayı kesip, yedi. Öğrenciler daha sonra da müzik eşliğinde eğlendi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Kurs Merkezleri, 26-27 Nisan'da yapılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı öncesinde farklı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 10 Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci, sınav öncesi düzenlenen etkinlikle stres attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda bir araya gelen öğrenciler, kendileri için düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğinde üzerinde 'Yerim seni TEOG' yazılı pastaları kesti. Pastalarını yıl boyunca birlikte emek harcadıkları öğretmenlerinin elinden yiyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın düzenlediği mini konserde eğlendi.



- Denizli