Teog Öncesi Öğrencilere Uyku Önerisi

Türk Uyku Tıbbi Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sinan Yetkin, 26-27 Nisan'da yapılacak TEOG sınavı öncesinde öğrencilere uyku konusunda önerilerde bulundu.



TUTD'dan yapılan açıklamaya göre, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri, TEOG sınavlarının ikinci aşamasında geleceklerini belirleyecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sinan Yetkin, sınavdan önce son gün uykusunun önemine değinerek, öğrencilerin sınav gününe bedenen ve zihnen en iyi hazırlanmalarına yardımcı olacak tek şeyin iyi bir uyku olduğunu vurguladı.



Yetkin, öğrencilere uykuyla ilgili şu önerilerde bulundu:



"Son gün öncesi öğlen saatlerinde yarım saati geçmeyen kısa bir uyku, gününüzü daha verimli geçirmenizi sağlar. Ancak kesinlikle öğleden sonra uyumayın. Bu saatte yapılan uykular gece uykunuzu bozar. Yatma saatinden en az 3 saat öncesinde, yorucu faaliyetleri kesin. Bu saatlerde bedensel ve zihinsel gevşemeye fırsat verin. Yine akşam saatlerinde uykuyu bozabilecek çay, kahve veya kolalı içeceklerden sakının. Yatağın rahat, yatak odasının da ses ve ışıktan korunmuş olmasına dikkat edin. Yatağa yattığınızda cep telefonlarınız veya iPadlerinizle vakit geçirmeyin, bunları kapatın ve odanızın dışında tutun. Uyku kendi içinde birbirini tamamlayan dinamik süreçlerden oluşur. Sağlıklı bir uyku süreci, en az bölünmüş uykuyla sağlanır. Varsa uykunuzun bölünmesine neden olan alışkanlıklardan kaçının, bölünmeyi engelleyecek tedbirler alın. Sabah aynı saatte kalkmak uykunuzun düzeni ve biyolojik ritim dengeniz için gerekli kurallardan biridir. Sınav günü de sınavdan önce hazırlanmanız için yeterli bir süreyi gözeterek mümkünse her zaman uyandığınız saatte uyanın."



"Yetersiz uyku performansı düşürür"



Yetkin, uykunun, uyanıklığın devamı ve tamamlayıcısı olduğunu belirterek, öğrencilerin uykunun gün içinde yaşananlarla ilgili bedenin ve zihnin, tamir, tazelenme ve yeni bir güne hazırlanma süreci olduğunu unutmaması gerektiğinin altını çizdi.



Her bireyin kendine ait, beynin kurguladığı ve ihtiyaç duyduğu bir uyku süresi olduğunu dile getiren Yetkin, "İhtiyaç duyulan uyku süresi alınmadığı takdirde uyku yoksunluğu gerçekleşir. Uykudaki yoksunluk, gün içinde gerek bedensel gerek zihinsel işlevlerde bozulmayla karşılığını bulur. Gündüz işlevsellikteki bozulma, uykudaki yoksunluk miktarı ve süresi ile orantılıdır." ifadelerini kullandı.



Yetkin, yarışmacı sınav sistemleriyle beraber öğrencilerin, çalışma sürelerini artırmak için gereken zamanı uykudan çaldıklarını belirterek, bunun başarıyı artırmadığını, yetersiz uykunun, öğrenme, bellek, dikkat ve dikkati sürdürme yeteneğini bozduğunu, öğrencinin performansının düşmesine neden olduğunu kaydetti.



Sağlıklı, güçlü zihinsel ve bedensel performans için, sağlıklı bir uykuya sahip olunması gerektiğine işaret eden Yetkin, öğrencilerin sınav öncesi uykunun önemini böyle kavraması ve yetersiz uykuyla yaşama devam etmeyi önleyecek bir yaşam ritmi oluşturması gerektiğini vurguladı.