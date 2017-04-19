Teog Öncesi Öğrencilere Doğa Yürüyüşü

Keşan ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Yenice ve Rasim Ergene ortaokulu öğrencilerinin TEOG sınavı öncesi dernek üyeleriyle etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.



Öğrenciler ve dernek üyelerinden oluşan 127 kişilik grubun etkinliği Kaletepe mevkisinde yaptığını aktarılan açıklamada, "TEOG sınavı öncesi öğrencilerin sınav stresini azaltmak, doğa ile temaslarını sağlamak ve birlikte bir takım ruhu oluşturmayı amaçlayan doğa yürüyüşü, okul ders saati sonrası yapıldı." ifadeleri kullanıldı.



Yürüyüşün ardından ip atlayıp çeşitli oyunlar da oynayan öğrencilerin stres attığı aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, çocukların sınav stresinin doğa sporlarıyla uğraşarak azaltılabileceğini, gençlerin kötü alışkanlıklardan bu sayede uzak tutulabileceğini belirtti.



Sporun her çeşidinin öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkısı olduğunu aktaran Eşme, "Doğaya çıkan öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu görmek memnuniyet verici. Öğretmen ve öğrencilerden alınan olumlu tepkiler sonucu önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin devamı gelecek." ifadelerini kullandı.