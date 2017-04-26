Teog Maratonu Başladı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavları başladı. Sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılıyor.



TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılıyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenleniyor. Sınavlarda, yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak, teneffüs araları ise 30 dakika olacak.



Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava girecek. Öğrenciler her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak.



(İHA)