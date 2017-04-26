Teog Maratonu Başladı

TEOG ikinci dönem sınavları bugün başlayacak ve 2 gün sürecek.

Teog Maratonu Başladı

TEOG ikinci dönem sınavları bugün başlayacak ve 2 gün sürecek. Merkezi ortak sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımı öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

TEOG
sponsored ads