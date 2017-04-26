Teog Heyecanı Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavı saat 09.00 itibari ile başladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten öğrenciler sınava girerken veliler de çocukları için dua etti.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavı büyük bir heyecanla saat 09.00 itibari ile başladı. Bugün ki ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de girecek olan öğrenciler ve velileri sabah erken saatlerde okullara akın etti. Sınava girecek 1 milyon 185 bin 328 öğrenci önceden belirlenen okullarda yerlerini aldı. Her bir ders için 40 dakika sürecek olan sınava öğrenciler büyük bir heyecanla başlarken aileleri de çocukları için dışarıda dualar etti.



Sınava giren bir 8. sınıf öğrencisi, "Çok çalıştım inşallah emeğimin karşılığını alacağım. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Erken saatte kalkıp geldim. Hatta gece uyuyamadım" dedi. Bir başka öğrenci ise, "Çok hazırlandım baya çalıştım. İnşallah karşılığını göreceğiz. Biraz heyecan var" diye konuştu. Dersliğinde soru kitapçıklarının dağıtılmasını bekleyen Enes Karagöl, "Heyecan sezmiyorum kendimde. Ders çalışırken tekrarlar falan yaptım, test çözdüm şuan hazırım sadece matematikten biraz korkuyorum o kadar" ifadelerini kullandı.



Okul bahçesinde çocuğunu bekleyen anne Asiye Akgün kendisinin çocuğundan daha heyecanlı olduğunu belirterek, "Biz onlardan daha çok heyecanlıyız inşallah hayırlı olsun haklarında zor bir çocuk sınav sitesi yaşamak. Sınav değil sen daha önemlisin dedik" şeklinde konuştu.



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