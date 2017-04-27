Teog Heyecanı

- Okuldan görüntüler Öğrencilerden görüntüler KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların dördüncü oturumu Kırklareli'nde başladı.

Teog Heyecanı

- Okuldan görüntüler
Öğrencilerden görüntüler KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların dördüncü oturumu Kırklareli'nde başladı.

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