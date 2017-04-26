Teog Heyecanı

İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem ortak sınavlarına 43 bin 914 öğrenci katıldı.



Sınava girecek öğrenciler sınav saatinden önce okullara geldi. Veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.



Öğrenciler salonların numarasına göre sınav yerlerine alındı.