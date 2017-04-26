Teog Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Malatya'da başladı.



Battalgazi Atatürk Ortaokulunda öğrenci ve veliler sınavdan yaklaşık bir saat önce okul önünde beklemeye başladı. Öğrenciler askıdaki listelerde son kez sınava girecekleri listelere baktı.



Saat 09.00'da başlayan sınav için öğrenciler 08.30'da sınıflara alınma başlandı.



Öğrenci velileri ise okul bahçesinde çocuklarının sınavının bitmesini bekledi.