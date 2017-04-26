Teog Heyecanı
- Okulda sınava giren öğrenciler Okul ve sınıf detayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Edirne'de başladı.
- Okulda sınava giren öğrenciler
Okul ve sınıf detayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Edirne'de başladı.