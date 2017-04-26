Teog Heyecanı
- Sınava giren öğrencilerden sınıfta görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu başladı.
- Sınava giren öğrencilerden sınıfta görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu başladı.