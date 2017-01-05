Teog'da İsmetpaşa Ortaokulu Başarısı

Düzce İsmetpaşa Ortaokulunda TEOG sınavında soruların hepsini yapan öğrenciye altın, 1 ve 2 yanlış yapan öğrencilere ise madalya verilerek ödüllendirildi.



İsmetpaşa Ortaokulu Temel Eğitim Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında yine büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler iki gün süren ve temel derslerden toplam 120 soruyu kapsayan sınavlarda hem bireysel hem de kitlesel anlamda önemli sonuçlar aldı. Düzce'de tam puanla Türkiye birinci çıkaran İsmetpaşa Ortaokulu her zaman zirvede olduğunu gösterdi. Mevlana Yunus Uludağ tem puan alarak Düzce'de derece yaparken Çağla Karadeniz ve Ömer Seçkin 1'er yanlış, Çağanur Öztürk, Bengu Sıla Bilgen 2'şer yanlış yaparak çok iyi bir dereceye imza attılar.



Sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan İsmetpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Ölçme ve değerlendirme sorumlusu Bekir Bilge "Bu geleneksel başarının arkasında çok ciddi bir tecrübe ve sistem var. Öğrencilerimizi akademik kadromuzla ve farklı yayınların takibi ve ölçme değerlendirme yöntemlerimizle sürekli zinde tutuyoruz. Değişik deneme sınavları ile ufuklarını genişletiyoruz. Destekleme kurslarımız bilgilerini pekiştiriyor" dedi.



Okul Müdürü İzzet Ölmez tüm sorulara doğru cevap veren öğrenciyi yarım altın, değir öğrencilere ise madalya ile ödüllendirdiklerini belirterek "Onların motive olması için elimizden geleni yapıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte yakaladığımız uyumlu çalışma ve ailelerin bize verdiği koşulsuz desteğin sonucu olarak başarımız her yıl kanatlanarak artıyor. Bu anlamda başta 8. Sınıf öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DÜZCE