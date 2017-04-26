Teog'da Ilk Oturum Başladı

- Okuldan genel detay görüntü Sınıflardan ve öğrencilerden genel detay görüntü TEKİRDAĞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Tekirdağ'da başladı.

Teog'da Ilk Oturum Başladı

- Okuldan genel detay görüntü
Sınıflardan ve öğrencilerden genel detay görüntü TEKİRDAĞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Tekirdağ'da başladı.

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