Teog'da Ilk Oturum Başladı
- Okuldan genel detay görüntü Sınıflardan ve öğrencilerden genel detay görüntü TEKİRDAĞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Tekirdağ'da başladı.
- Okuldan genel detay görüntü
Sınıflardan ve öğrencilerden genel detay görüntü TEKİRDAĞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu Tekirdağ'da başladı.