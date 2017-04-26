Teog'da Ilk Gün Oturumu Sona Erdi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı maratonu başladı. Merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu bugün yapıldı. Yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirilen oturuma yaklaşık 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı. Birinci günde Türkçe ve matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapıldı.



(İHA)